Dit apparaatje van 30 euro kost Oost-Europese trucker enkele duizenden euro’s bij controle langs E40 Tom Vierendeels

14 oktober 2019

17u46 2 Dilbeek Een apparaatje dat voor dertig euro te koop is bij de Chinese webshop AliExpress kost een Oost-Europese trucker enkele duizenden euro’s. Het toestel werd ontdekt bij een grootscheepse controle langs de E40 in Groot-Bijgaarden waar agenten uit heel Vlaanderen aan deelnamen.

TISPOL, het European Traffic Police Network, houdt deze week in heel Europa grote controleacties met de focus op zwaar vervoer. De Belgische politiediensten hielden deze controle maandag langs de E40 in Groot-Bijgaarden en langs de E411 in Bierges. “Heel wat agenten van zowel lokale als federale politiediensten zijn gespecialiseerd in specifieke materies met betrekking tot het zwaar vervoer”, verduidelijkt hoofdcommissaris Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. “Elk materie heeft zijn netwerk en hier in Groot-Bijgaarden zijn elf van de twaalf netwerken aanwezig. Ze volgen seminaries, speciale opleidingen en wisselen kennis uit met collega’s in binnen- en buitenland. Voorbeelden zijn fraude met tachograaf, met AdBlue-systemen en ladingzekering.”

Fraude met AdBlue

Heel wat vrachtwagens en bussen werden aan de kant gezet voor een controle. Bij minstens één Oost-Europese trucker werd fraude met het AdBlue-systeem vastgesteld. Die systemen filteren schadelijke uitlaatgassen. De kostprijs van zo’n systeem is enorm hoog waardoor trucks met schade gewoon verkocht worden voor zes à zevenduizend euro. Op AliExpress is voor dertig euro een apparaatje te koop dat de boordcomputer aangeeft dat het AdBlue-systeem wel perfect werkt en waardoor de afwezigheid ervan niet altijd wordt opgemerkt bij controles. Hierdoor ligt bijvoorbeeld alleen al de Nox-uitstoot 2.000 procent hoger. Het is zo’n twee jaar in opmars en werd voor het eerst ontdekt door Deense politiediensten. De boete in ons land bedraagt 2.500 euro, maar de truck wordt onmiddellijk naar een garage geleid om alles opnieuw in orde te brengen. Dit kost dus ook nog eens enkele duizenden euro’s. Meer resultaten over de controle van maandag is nog niet geweten.

Elke dag 20.000 trucks op R0

“We stellen vast dat in Vlaanderen bij meer dan een derde van de ongevallen een vrachtwagen betrokken is”, weet hoofdcommissaris Ricour. “Bij 24 procent van de dodelijke ongevallen is een vrachtwagen betrokken. In totaal ging het vorig jaar om 55 dodelijk ongevallen in België. Het vrachtverkeer is ook enorm toegenomen en op de Brusselse ring tellen we elke dag 20.000 trucks die samen in totaal een lengte van 400 kilometer hebben. Zet die allemaal achter en naast elkaar en de volledige R0 staat vol. In vergelijking met 2010 gaat het om een stijging van elf procent. De lokale en federale politiediensten samen stelden vorig jaar 16.000 overtredingen vast bij vrachtwagens, waaronder 5.600 voor inbreuken op de rij- en rusttijden.”