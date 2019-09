Discussie over slaapgedrag baby leidt tot geweld WHW

26 september 2019

15u47 0 Dilbeek Een man uit Dilbeek riskeert 6 maanden cel met uitstel voor partnergeweld.

De man had een discussie met zijn ex-vriendin over het slaapgedrag van hun baby. De moeder gaf ook haar mening en al snel escaleerde de discussie. “Hij nam zijn ex in een wurghouding, nota bene voor de ogen van het kind”, aldus het parket. Wat alles nog erger maakte was dat de man daarvoor al eens een werkstraf van 60 uur had gekregen voor partnergeweld. “Meneer laat nog steeds zijn vuisten spreken bij een conflict”, oordeelde de procureur, die daarom een celstraf met probatieuitstel vorderde, met als voorwaarde een cursus agressiebeheersing. Uitspraak op 24 oktober.