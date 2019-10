Dilkom doet voor derde maal mee aan Zwemmathon (en steunt het goede doel) Michiel Elinckx

11 oktober 2019

12u12 1 Dilbeek Sport en Gezondheid Dilbeek organiseert voor de derde maal de Zwemmathon in het gemeentelijke zwembad Dilkom.

Zwemmers zijn op zaterdag 9 november welkom in Dilkom vanaf 8 uur tot 22 uur. Bedoeling is om zoveel mogelijk kilometers te zwemmen voor het goede doel. Dit jaar is het thema ‘Wereldreis’. Daarrond zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden. Een deel van de opbrengst gaat naar steunpunt Kinderepilepsie via de Warmste Week van Studio Brussel. Wie wil zwemmen, betaalt 3 euro. Kinderen onder vier jaar mogen gratis binnen.