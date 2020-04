Dilhome verliest drie bewoners op één dag tijd aan coronavirus: “Nog acht bewoners met symptomen” Amber Gys

10 april 2020

13u50 18 Dilbeek Het coronavirus is ook woonzorgcentrum Dilhome in Dilbeek binnengedrongen. De eerste besmetting werd er een dikke week geleden vastgesteld, intussen zijn al 3 bewoners overleden op slechts één dag tijd. Acht andere bewoners vertonen symptomen.

Er werden donderdagochtend drie overlijdens in één dag vastgesteld in woonzorgcentrum Dilhome. “Het zijn onze eerste drie overlijdens waarbij het coronavirus werd vastgesteld”, vertelt directrice Ann De Mol. “Deze personen vertoonden al een dikke week symptomen zoals hoesten en koorts.” Acht andere bewoners vertonen ook al enige tijd dezelfde klachten. Hun situatie wordt op de voet opgevolgd. “De koorts komt en gaat even later opnieuw weg, het is enorm moeilijk om hierover een correcte situatie te schetsen.”

In het begin van deze week werden in het gesloten centrum 4 bewoners positief getest op het coronavirus, drie hiervan zijn intussen overleden. In de open afdeling werd 1 bewoner getest waar het resultaat is negatief uitkwam.

Gesloten en open afdeling

In Dilhome wordt gewerkt met een gesloten en een open afdeling verspreid over twee verschillende gebouwen langs de Appelmanslaan en de Baron de Vironlaan. “De uitbraak is op onze gesloten afdeling, waar de afstandsregels moeilijker kunnen gerespecteerd worden. De meeste mensen zijn er verward en weten niet wat ze wel of niet mogen.” In de gesloten afdeling verblijven ze normaal met 25 personen waarvan al drie overlijdens werden vastgesteld. De kans dat het virus zich snel verspreid, is erg reëel.

De zorgverleners die op de gesloten afdeling werken, hebben momenteel schrik om zelf besmet te worden. “Wat logisch is”, benadrukt De Mol. “Als wij besmet zijn maar zonder symptomen, kunnen wij de bewoners van de open afdeling ook besmetten. Dat willen we in alle omstandigheden vermijden.” Hoe het virus het woonzorgcentrum kon binnendringen is niet duidelijk, al is er een sterk vermoeden dat één van de zorgverleners het virus droeg en zo naar binnen heeft gebracht.

Testkits

Via verschillende kanalen zet het woonzorgcentrum druk op de overheid en roepen ze op om hun mensen allemaal te testen. “Zowel de bewoners als onze medewerkers mét en zonder symptomen moeten getest worden. Enkel zo kunnen we 100 procent zeker weten wie positief is en onze acties optimaliseren.” Momenteel is het centrum niet bij de eerste lading testkits, al hopen ze dat ze deze snel kunnen verkrijgen.