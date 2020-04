Dilhome telt al 11 overlijdens door

het coronavirus: “Wie is ziek en wie niet? Wij hebben geen idee. We hebben dringend

testkits nodig” Amber Gys

25 april 2020

17u49 38 Dilbeek Het coronavirus drong enige tijd geleden ook woonzorgcentrum Dilhome in Dilbeek binnen. De afgelopen weken telde het woonzorgcentrum drie overlijdens, die gebeurden op één dag. Ondertussen, twee weken later, staat de teller er op 11 overlijdens.

In het woonzorgcentrum Dilhome wordt gewerkt met een gesloten en een open afdeling verspreid over twee gebouwen langs de Appelmanslaan en de Baron de Vironlaan. Op 10 april stond de teller in het woonzorgcentrum nog op drie overlijdens op één dag tijd. Acht andere bewoners vertoonden toen ook al symptomen, allemaal in de gesloten afdeling van het centrum waar normaal 25 bewoners verblijven.

Tot op vandaag stierven er negen mensen op de gesloten afdeling en twee in de open afdeling. Eén van de gestorven bewoners van de open afdeling was Hubertine (90). Haar familie deed na haar overlijden een emotionele oproep. “Er zijn momenteel nog twee bewoners die in het ziekenhuis liggen”, vertelt directrice van Dilhome Ann De Mol. “Nog een aantal mensen hebben positief getest op het virus en die worden elke dag goed in de gaten gehouden.”

Geen testkits

Maar hoe het virus er kon binnendringen is nog steeds onduidelijk. “Geen flauw idee”, klinkt het. “Wij hebben nog steeds geen testkits ontvangen, wat het voor ons enorm moeilijk maakt. Ik besef dat die testen niet aan iedereen tegelijk kunnen geven worden, maar hier zitten we nu wel met een dringende situatie. Wij hebben die testkits ook hard nodig.”

En dat de situatie dringend en alarmerend wordt, is zeker. “Iedereen is hier bang om het virus mee naar buiten te nemen of naar binnen te brengen. De ene dag zijn er bewoners met koorts en de andere dag is dat opeens weg. Wie is ziek en wie niet? Wij hebben geen idee.”