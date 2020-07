Dilbekenaar krijgt werkstraf voor cannabisverkoop aan vrienden WHW/SRB

03 juli 2020

11u50 3 Dilbeek Een man uit Dilbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur omdat hij drie vrienden voor elk tien euro aan wiet verkocht. Een andere beklaagden kreeg een werkstraf van 80 uur. De bendeleider krijgt een celstraf met uitstel.

Een man uit Watermaal-Bosvoorde en twee medeverdachten uit Dilbeek hadden samen een handeltje in cannabis opgezet. Een 49-jarige man uit Watermael-Bosvoorde was de leider. Hij verdiende een slordige 10.000 euro aan zijn handeltje. De rechtbank oordeelde dat hij de spilfiguur was en gaf hem een celstraf van 16 maanden met uitstel.

De twee medeverdachten maakten allebei naar schatting maar enkele tientallen euro’s winst. Dilbekenaar P.J. zou aan drie vrienden een zakje cannabis verkocht hebben voor tien euro per stuk. Hij kreeg daarvoor een werkstraf van 60 uur. De derde beklaagde, een 25-jarige Dilbekenaar, kreeg 20 uur extra. Indien ze binnen het jaar hun werkstraf niet uitvoeren, wacht hen een vervangende gevangenisstraf van één jaar.