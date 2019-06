Dilbeekse student ontwikkelt app om sociaal netwerk van mensen met beperking uit te breiden Michiel Elinckx

Ruben Robbeets, een Dilbeekse Odisee-student Orthopedagogie, heeft de app Walk 'n Stop bedacht. De applicatie helpt mensen met een beperking om hun sociaal netwerk uit te breiden.

“Voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik voor mijn eindopdracht Orthopedagogie aan de Odisee-hogeschool de app Walk ‘n Stop bedacht, samen met mijn medestudent Kyala Tassenoy”, aldus Ruben. “Dat is een smartphoneapplicatie die ervoor zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking meer in contact kunnen komen met buurtbewoners van het centrum waar ze verblijven. Meer bepaald kunnen buurtbewoners in de app aangeven dat ze hun deur openzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Die kunnen dan langskomen voor een koffie en een gesprekje en zo hun sociale netwerk uitbreiden.”

Perspectiefplan 2020

Rubens idee past in het Perspectiefplan 2020 van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Als mensen met een verstandelijke beperking hulp nodig hebben, doen ze meestal een beroep op familie of professionele hulpverleners. In het plan van minister Vandeurzen staat echter dat kwetsbare mensen vaker hulp moeten kunnen inroepen van meer weerbare burgers”, zegt Ruben. “Een goed sociaal netwerk is dus van het grootste belang.” Ruben heeft de app theoretisch uitgewerkt voor zijn bachelorproef Orthopedagogie aan Odisee, maar zoekt nu naar middelen voor de daadwerkelijke ontwikkeling. “Het zou in elk geval fantastisch zijn om met deze broodnodige app mensen met een beperking te kunnen helpen.”