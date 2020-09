Dilbeekse horeca moet voorlopig niet sluiten om 23 uur: “We willen 120 zaken niet over dezelfde kam scheren” Tom Vierendeels

13u07 0 Dilbeek Gemeente Dilbeek zal het sluitingsuur voor de horeca voorlopig niet extra vervroegen. Dat laat burgemeester Willy Segers (N-VA) weten. Zijn partijgenoot en provinciegouverneur Jan Spooren had gemeentebesturen in de Vlaamse Rand gevraagd dit te bekijken. “We zouden dan 120 horecazaken over dezelfde kam moeten scheren”, zegt Segers.

Nadat bars en cafés in het Brussels gewest vanaf maandag om 23 uur de deuren moeten sluiten, ontstond in de Vlaamse Rand de vrees dat Brusselaars zouden afzakken naar naar Vlaams-Brabant om toch nog tot na middernacht op café te kunnen gaan. Daarom werd gevraagd aan gemeentebesturen in de rand te bekijken of een vroeger sluitingsuur aan de orde is. “Er kwam een oproep om dit lokaal te bekijken en eventueel maatregelen te nemen”, bevestigt Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA). “We hebben dat maandag met het college besproken en hebben beslist om nog even af te wachten. Zo’n maatregel invoeren zou willen zeggen dat we 120 horecazaken over dezelfde kam moeten scheren, terwijl we weten dat niet alle horecazaken klanten uit het Brusselse ontvangen. In realiteit komt minder dan een tiental zaken hiervoor in aanmerking en dan vooral die aan het gemeentehuis.”

De situatie zal daarom eerst geanalyseerd worden. “We monitoren de situatie op de voet met hulp van de politie maar uiteraard ook met de café-uitbaters zelf”, zegt Segers. “Zij zijn apart aangesproken en kregen de vraag om ons eventuele problemen te signaleren. Zij moeten dus zeker en vast open met ons communiceren. Daarnaast is er bij ons sinds begin augustus een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen van kracht tijdens de nacht. Daarop zal nu ook meer toezicht zijn, zeker in de buurt van het centrum en waar een overloop vanuit Brussel mogelijk is. Als er weinig of geen problemen zijn, zien we niet in waarom we de horeca overal deze maatregelen zouden moeten opleggen. Vooral vanaf donderdag en vrijdag zal daar een beter zicht op komen.”