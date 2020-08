Dilbeekse fanfare ‘De Vrije Belgen’ duikt op in trailer voor 10-jarig bestaan Dagelijkse Kost Amber Gys

12u02 0 Dilbeek Dagelijkse Kost, het kookprogramma van Jeroen Meus op Eén, viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Om dat te vieren nam de zender deze zomer een feestelijke trailer op, mét een rol voor de Fanfare De Vrije Belgen uit Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek).

De opnames voor de nieuwe trailer vonden begin juli plaats op verschillende locaties in Dilbeek. In de trailer zie je hoe een muziekensemble onder leiding van Willy (beter bekend als Peter Van Den Begin) helse toeren moet uithalen om op tijd op een feestje te geraken. Eén van de obstakels op hun weg: een fanfare onder leiding van een onherkenbare Jeroen Meus. En die fanfare, dat zijn De Vrije Belgen uit Sint-Martens-Bodegem. Niet in hun moderne en vertrouwde kostuum, maar wie goed kijkt herkent wel enkele leden.

Voor de fanfare waren deze opnames de eerste activiteit sinds de coronacrisis, waardoor repeteren lange tijd onmogelijk was. De fanfare zag al haar optredens in het water vallen en ook het jaarlijkse concert in CC Westrand dit najaar is afgelast. Ondertussen werden de repetities onder strenge voorwaarden wel weer opgestart en wordt er voorzichtig uitgekeken naar een nieuw voorjaarsconcert op 6 maart 2021 in de kerk van Sint-Ulriks-Kapelle.



