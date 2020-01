Dilbeekse cellen goed gevuld tijdens weekend: tien arrestaties op 28 uur tijd Tom Vierendeels

28 januari 2020

09u38 8 Dilbeek Agenten van de lokale politiezone Dilbeek hebben tussen zaterdagvoormiddag en zondagnamiddag liefst tien personen gearresteerd. Het gaat om drie winkeldieven, drie mogelijke dealers, twee die met een gestolen auto reden en twee fietsdieven. Acht onder hen werden ter beschikking van het parket gesteld.

De eerste arrestaties vonden zaterdag rond 10 uur plaats. “Twee mannen hadden handelszaken in de Verheydenstraat bezocht met de vraag of ze een kopie mochten nemen”, verklaart de politie. “Waarschijnlijk was dit een smoes en de handelaars stuurde het duo telkens wandelen. Een verdachte werd door een uitbater betrapt toen hij een gsm probeerde te stelen. De twee werden met samen met een derde kompaan in een auto in de Spanjebergstraat aangetroffen. Ze werden ter beschikking van het parket Halle-Vilvoorde gesteld.”

Trio met cocaïne en cash

‘s Avonds werden mogelijke dealers aangetroffen naar aanleiding van een inbraak. “We kregen rond 19.30 uur een oproep voor een inbraak in de Kaudenaardestraat”, luidt het. “Een raam aan de zijkant werd uitgebroken en de beneden- en bovenverdieping werden doorzocht. Tijdens een controle van de omgeving merkte onze ploeg een voertuig op in de Kleinekapellaan dat de lichten doofde van zodra het politievoertuig naderde. De drie inzittenden en de wagen werden hierdoor gecontroleerd. Er werd een hoeveelheid cocaïne en cash aangetroffen. Het trio werd ter beschikking van het parket Halle-Vilvoorde gesteld en hun wagen werd in beslag genomen. Er zal nog verder onderzoek gebeuren, maar voorlopig is er geen verband met de gepleegde inbraak.”

Duo vlucht in gestolen auto

In de Kaudenaardestraat werden zondagochtend rond 4.30 uur dan weer mogelijke autodieven opgepakt. “In de Kaudenaardestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Brusselmansstraat, merkte onze ploeg een wagen op die probeerde weg te rijden van de ploeg”, laat de politie weten. “De wagen sloeg de Brusselmansstraat in, maar de bestuurder reed zich vervolgens vast in de doodlopende Kapelstraat. Het duo sprong uit de wagen en probeerde te voet te vluchten, maar de mannen konden worden opgepakt. De wagen bleek gestolen te zijn in Brussel en het duo werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.”

Fietsdieven opgepakt

Tot slot werd de politie zondagnamiddag rond 14 uur gealarmeerd door een persoon die zag hoe twee jongeren bezig waren met het stelen van een fiets aan het station van Groot-Bijgaarden. De toegesnelde ploeg kon het duo met de gestolen fiets aantreffen. Aan het station zelf werd een opengeknipt fietsslot aangetroffen. Wat er met de twee gebeurde wordt niet meegegeven.