Dilbeekse auteur brengt hulde aan Frank Vandenbroucke met tweede boek: “Er staan anekdotes in die nog nooit de buitenwereld haalden” Michiel Elinckx

14 oktober 2019

15u46 0 Dilbeek Auteur Stijn Vanderhaeghe brengt ‘VDB Forever’ op de markt. In het boek brengen 34 beeldende kunstenaars en evenveel woordkunstenaars een ode aan gevallen wielerheld Frank Vandenbroucke. Vanderhaeghe bracht eerder ook een biografie over VDB uit. “Hierna richt ik mijn pijlen op andere projecten”, zegt de auteur.

12 oktober 2009. Wielerminnend België is in rouw: publiekslieveling Frank Vandenbroucke is op 34-jarige leeftijd in duistere omstandigheden gestorven in Senegal. Sindsdien stapelen de boeken en films over VDB zich op. Vorig jaar verscheen een gloednieuwe biografie, afgelopen lente werd een zevendelige documentaire over zijn leven uitgezonden op Canvas. Daar komt nu nog een naslagwerk bij: VDB Forever. De Dilbeekse auteur Stijn Vanderhaeghe zette voor een tweede keer zijn tanden in de carrière van VDB. Deze keer roept hij de hulp in van 34 kunstenaars én auteurs. “34 is geen toevallig getal”, legt Vanderhaeghe uit. “Het is de leeftijd waarop Frank overleed. Aanvankelijk wilde ik tien kunstenaars een eigenzinnig portret laten maken over Frank. Maar uiteindelijk waren er zoveel mensen geïnteresseerd, dat ik het optrok naar 34. Daarnaast komen 34 auteurs aan het woord - van journalisten tot schrijvers van thrillers. Op hun eigen manier brengen ze ode aan VDB. Dat kan gaan van een gedicht tot een column.”

Toestemming aan familie

Over de carrière van Vandenbroucke is ongeveer alles al geschreven. Toch vond Vanderhaeghe het zinvol om VDB Forever uit te brengen. “In het boek staan anekdotes die nog nooit verteld zijn aan de buitenwereld”, zegt Vanderhaeghe.

In het boek staan anekdotes die nog nooit verteld zijn aan de buitenwereld Auteur Stijn Vanderhaeghe

“Iederéén kent zijn exploten tijdens Luik-Bastenaken-Luik of de Vuelta. Maar de mens Vandenbroucke blijft iedereen integreren. Ikzelf heb ook een stukje geschreven. Als journalist van het magazine Menzo kon ik Frank al eens strikken voor een interview. Een paar dagen voor zijn dood had ik zelfs nog contact met hem om een volgende afspraak te maken. Helaas is dat er nooit meer van gekomen. Voor ik aan het boek begon, heb ik eerst toestemming gevraagd aan de familie Vandenbroucke. Toen zij hun groen licht gaven, ben ik er meteen ingevlogen.”

Marco Pantani

Voor Vanderhaeghe is het boek ook een eindpunt. Na twee intense jaren trekt hij het ‘hoofdstuk Vandenbroucke’ achter zich dicht. “Ik denk dat iedere invalshoek om het verhaal van Frank te beschrijven al gebruikt is” aldus Vanderhaeghe. “Ik richt mij nu op de cyclocross, waar ik volgende maand een boek over uitbreng. Of ik ooit nog een boek over Frank zal schrijven? Zeg nooit nooit. Kijk maar naar Marco Pantani. Zijn dood blijft vraagtekens oproepen. Afgelopen weken kwamen getuigenissen naar boven waaruit blijkt dat hij toch vermoord werd. Als het verhaal van Frank toch nog een andere wending neemt, kan er misschien een nieuw boek inzitten. Maar zeker niet voor de komende jaren. (lacht)”

Info

Naast het boek loopt er ook een tijdelijke expo over VDB van 12 oktober tot 5 januari 2020 in het koersmuseum van Roeselare. Vanderhaeghe is voor de gelegenheid curator. Het Boek VDB Forever is uitgegeven door Lannoo, telt 240 bladzijden en is nu te koop in de boekhandel.