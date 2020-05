Dilbeekse afhaalbibliotheek heeft al 800 pakketten uitgeleend Amber Gys

14 mei 2020

15u36 1 Dilbeek In bibliotheek De Wolfsput in Dilbeek kan je sinds enkele weken boeken, cd’s, dvd’s en games uitlenen via een afhaalpunt. Een groot succes, zo blijkt, want intussen werden er al 800 pakketten klaargemaakt en uitgeleend.

De meeste klanten zoeken duidelijk naar ontspanning en afleiding tijdens de coronaciris. “Volwassenen vragen vooral naar romans of thrillers”, klinkt het bij de bibliotheek. “Non-fictie gaat over yoga, mentale gezondheid en opvoeding. Een enkeling droomt van de toekomst en waagt zich aan een reisgids.” Kinderen lenen voornamelijk strips uit terwijl er in de audiovisuele afdeling meer aandacht wordt geschonken aan series.

Leden van De Wolfsput kunnen via een formulier op de website hun bestelling doorgeven. De medewerkers zoeken de materialen uit en maken pakketjes klaar die in de namiddag kunnen opgehaald worden. De bibliotheek zelf is gesloten waardoor de pakketjes klaar liggen op tafels in de gang. Wie zijn pakket komt ophalen moet uiteraard steeds de maatregelen in acht nemen. De bezoekers zijn duidelijk tevreden dat hun lees-, luister- en kijkhonger gestild wordt en trakteerden de medewerkers al op koekjes, een spontaan applaus en een leuke foto.