Dilbeek wil sluipverkeer van en naar Brussel aanpakken: Kasterlindenstraat wordt tijdelijk éénrichtingsstraat Michiel Elinckx

06 oktober 2019

10u28 0 Dilbeek De Kasterlindenstraat wordt vanaf 18 november voor drie maanden een éénrichtingsstraat. Het Dilbeekse gemeentebestuur wil het sluipverkeer van en naar Brussel drastisch verminderen. “Deze sluiproute heeft ook impact op het verkeer in het centrum van Dilbeek", zegt schepen Stijn Quaghebeur.

De Kasterlindenstraat, die doormidden gesneden wordt door de grens tussen Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem, krijgt al jarenlang veel sluipverkeer te slikken. Deze route is een alternatief om de Keizer Karellaan en de Ninoofsesteenweg te ontwijken, maar belast er dichtbevolkte straten de Thaborstraat en De Bergen mee. Daarnaast liggen er op de baan enkele instellingen, zoals vzw Klim - een centrum voor mensen met een beperking. Het sluipverkeer is zelfs in het weekend merkbaar: auto’s rijden telkens langs de smalle baan om van en naar Brussel te gaan. Voor fietsers en voetgangers levert het soms gevaarlijke verkeerssituaties op. De ‘aantrekkingskracht’ als sluiproute van deze straat heeft ook impact op de verkeersstroom in het centrum van Dilbeek.

Verkeersveiligheid in beide gemeenten verhogen

“Om het sluipverkeer in verschillende Dilbeekse straten aan banden te leggen, wordt in de samenspraak met de buurgemeenten Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek een proefperiode ingesteld van éénrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat, tussen de Kerselaarstraat en De Bergen”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “Het verkeer zal enkel in richting naar De Bergen toe kunnen rijden. Zo willen we de verkeersveiligheid in de straten van Dilbeek én Sint-Agatha-Berchem verhogen.”

Objectieve evaluatie van project

De testfase kan inzicht geven over het sluipverkeer en mogelijkheden bieden bij de toekomstige herinrichting van de Kasterlindenstraat - onder meer over de rijbaanbreedte en ruimte voor fietsers. “De proefperiode van het éénrichtingsverkeer zal van start gaan op maandag 18 november en loopt tot woensdag 19 februari 2020", bevestigt Quaghebeur. “Dat is een voldoende lange periode om de effecten in kaart te brengen. Voor de start en tijdens de testperiode zullen verschillende verkeerstellingen op diverse locaties uitgevoerd worden in omliggende straten, ook in de aangrenzende Brusselse deelgemeenten. Zo kunnen we nadien een objectieve evaluatie van dit project maken.” Of er in de toekomst nog maatregelen komen om sluipverkeer van en na Brussel aan te pakken, is nog niet geweten.