Dilbeek wil komende jaren recordbedrag van 91 miljoen euro investeren, maar bouwen en ondernemen zal extra geld kosten en niet meer eender waar kunnen Tom Vierendeels

02 december 2019

17u31 0 Dilbeek Het Dilbeeks gemeentebestuur wil tijdens de huidige legislatuur een recordbedrag van 91 miljoen euro uitgeven aan investeringen. Dat blijkt uit het pas voorgestelde meerjarenplan. De grootste ambitie is Dilbeek Dilbeeks houden. Opmerkelijk is onder meer dat er een bouwtaks komt voor nieuwbouwwoningen en bouwen wat en waar je wil zal ook niet meer mogelijk zijn.

Uit de grote burgerbevraging kwam een gegeven naar voor en daar legt het bestuur graag de nadruk op: het is goed leven in Dilbeek. En dat gevoel wil het bestuur behouden. “De uitdaging is om Dilbeek Dilbeeks te houden”, luidt het. De gemeente is dus van plan om tot 2025 91 miljoen euro, waarvan 64 miljoen eigen middelen, uit te geven. Om dat geld te verzamelen komt er onder meer een bouwtaks, al zegt het bestuur die vooral te willen invoeren om een rem te zetten op de bouwwoede. “Een federale betonstop komt er niet, maar wij willen dit als gemeente wel verwezenlijken binnen de geldende reglementeringen”, klinkt het. “De taks zal er enkel zijn voor nieuwbouwwoningen en we zullen die taks per vierkante meter berekenen. Als we niks doen wordt alles hier volgebouwd en gaat de ‘appartementisering’ ongebreideld verder. Het gaat ook om een compensatie. Meer inwoners wegen op tal van zaken zoals onderwijs, ouderenzorg, wegen enzovoort.”

Bedrijventaks

Nog een compensatie is een bedrijventaks. “Grote bedrijven maken gebruik van onze dienstverlening en wegen, maar er is geen return”, klinkt het. “Denk maar aan de firma’s in de Gossetzone. We mikken op een 500.000 euro per jaar voor die bedrijven. Kleine ondernemers zoals KMO’s willen we bij dit plan uit de wind zetten. Misschien verhogen we de onroerende voorheffing ofwel gaan we per vierkante meter gaan belasten. Dat half miljoen is draagbaar voor de grote bedrijven en wij krijgen er een inkomstenpost bij.”

Regierol

Naast betalen zal het ook niet meer mogelijk zijn eender wat ergens te bouwen of te ondernemen. De gemeente zal zelf bepalen hoe en waar wonen en ondernemen mogelijk blijft. Zo wil het bestuur onder meer de groene ruimte maximaal bewaren. “We willen een regierol opnemen”, klinkt het. “Verdichting zal enkel kunnen waar het leefbaar is. Daarnaast zullen we er alles aan doen om Dilbekenaren voorrang te geven om iets te kopen bij grote woonprojecten. Zo krijgen inwoners bijvoorbeeld het eerste half jaar voorrang om iets te kopen waarna de volledige markt toegang krijgt tot het project. In Sint-Pieters-Leeuw was dit al een succes. Sociale woonwijken zijn ook niet meer aan de orde: sociale woningen zullen verspreid worden over de gemeente om de bewoners zo ook maximaal te helpen integreren.”

Nog plannen om geld te verzamelen: maximaal gebruik maken van subsidies bij projecten, verkopen van gemeentelijke gebouwen en gronden die niet of amper gebruikt worden en de (subsidie)reglementen voor verenigingen worden geactualiseerd. Voor afval blijft het principe ‘de vervuiler betaalt’ overeind. Tot slot wil de gemeente ook 1 miljoen euro per jaar besparen op de dagelijkse werking.