Dilbeek verplicht mondmaskers in hele gemeente, ook samenscholingen met meer dan 5 personen zijn verboden Amber Gys

05 augustus 2020

Vanaf vrijdag 7 augustus gelden extra preventieve maatregelen in Dilbeek in de strijd tegen het coronavirus. Mondmaskers worden verplicht in heel Dilbeek, en samenscholingen met meer dan 5 personen zijn verboden op openbare plaatsen tussen 22 en 6 uur. Eerder pleitte de gemeente ook al voor een vervroegd sluitingsuur van de horeca, maar dat werd niet goedgekeurd door de provinciegouverneur.

Het coronavirus verspreidt zich als een wervelwind in heel Vlaanderen. De voorbije zeven dagen werden 24 nieuwe besmettingen vastgesteld in Dilbeek. Dat komt neer op zo’n 55 besmettingen per 100.000 inwoners en dat is zorgwekkend, wetende dat de alarmdrempel -voor het aantal besmettingen per gemeente- op 20 ligt. “Als gemeente willen er samen met onze inwoners alles aan doen om die stijgende curve terug in dalende lijn te krijgen”, stelt Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.

Extra maatregelen

Daarom heeft het gemeentebestuur, in overleg met de provinciegouverneur extra maatregelen getroffen om de verdere verspreiding tegen te gaan. Vanaf 7 augustus gelden twee extra, preventieve maatregelen in de gemeente. Iedereen die zich buitenshuis begeeft moet verplicht een mondmasker dragen, uitgezonderd kinderen tot 12 jaar. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken in een horecazaak, intensief sporten of in een gesloten voertuig. Ook worden samenscholing met meer dan 5 personen verboden tussen 22 en 6 uur op openbare plaatsen. Normale verplaatsingen en wandelingen in een klein gezelschap (tot 5 personen) kunnen wel nog steeds doorgaan tijdens deze uren.

Nieuwe evaluatie

Deze maatregelen werden vastgelegd na overleg met de provinciegouverneur en de gezondheidsinspecteur en blijven van kracht tot ten minste 31 augustus. Op dat moment zullen deze maatregelen opnieuw geëvalueerd worden. “We houden de situatie continu in het oog”, zegt Segers. “Indien de gezondheidstoestand erop achteruitgaat, zullen we extra maatregelen moeten treffen. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat we samen het virus een halt kunnen toeroepen. Hoe beter we samen met alle Dilbekenaren voor elkaar zorgen, hoe sneller we de maatregelen kunnen versoepelen. Naast deze extra maatregelen voor Dilbeek, blijven ook de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van toepassing.

Eerder kwam al aan het licht dat de gemeente een plan met extra maatregelen aan het uitwerken was. Segers wou toen ook cafés en restaurants een vervroegde sluiting opleggen, namelijk 23 uur. Deze maatregel komt er echter nog niet, maar dat wil niet uitsluiten dat deze er in een latere fase ook niet komt.