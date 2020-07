Dilbeek vereenvoudigt sport- en cultuurbeleid en wil hiermee burgers en vrijwilligers meer betrekken Amber Gys

07 juli 2020

13u53 1 Dilbeek De vzw Cultuur en de vzw Sport zullen binnenkort opgenomen worden in de gemeentewerking. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2021. De vzw’s houden op met bestaan maar via nieuwe participatievormen komt er in ruil meer slagkracht voor de burgers en vrijwilligers. Hierdoor komt er ruimte vrij om te focussen op de inhoud.

Het is voor de gemeente essentieel om de vrijwilligers die zich inzetten op te waarderen. “Zij zijn een belangrijke motor voor het samenleven in onze gemeente”, aldus burgemeester Willy Segers (N-VA). “Die rol willen we hen nog meer ten volle kunnen laten spelen. De voorbije jaren werden vrijwilligers vaak geconfronteerd met verschillende taken. Die hadden bijna altijd te maken met praktische keuzes of met de dagelijkse werking die ook perfect door de administratie kunnen opgevangen worden.”

Meer participatie

De gemeente wil de bewoners van Dilbeek - die zich inzetten voor het vrijetijdsleven - een plek geven die ze verdienen. Zo denken ze eraan om die vrijwilligers mee vorm te laten geven aan het meerjarenplan zodat ze zich niet moeten bezig houden met zaken die niets te maken hebben met een cultuur-, jeugd- of sportbeleid. “Samen met een externe participatiepartner zullen andere participatievormen ontwikkeld en worden. In het najaar van 2021 willen we dan echt van start gaan.”

Er wordt concreet ingezet op participatie en betrokkenheid van burgers, vrijwilligers en gebruikers. Dilbekenaren worden betrokken bij het uitwerken van de vernieuwde participatievormen op maat van Dilbeek. De werknemers behouden allemaal hun job en blijven in hetzelfde team met dezelfde teamcoach. Beslissingen worden enkel voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad en dus niet meer aan verschillende andere organen. Er komt ook meer transparantie en een betere rapportering. “Het optimaliseren van de betrokkenheid van burgers en verenigingen bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid is niet alleen nodig, maar ook noodzakelijk.”