Dilbeek organiseert Open Monumentendag maximaal digitaal Amber Gys

08 september 2020

16u13 1 Dilbeek De 32ste editie van Open Monumentendag Dilbeek vindt plaats op zondag 13 september 2020. Om het zo bubbel- en coronaproof mogelijk te houden, is het aanbod zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Op de agenda staan in totaal vier activiteiten.

Uniek aan deze Open Monumentendag is de virtuele 360° tour in het kasteel en de donjon van Groot-Bijgaarden, een site die normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Waan je even kasteelheer of -vrouw terwijl je door de prachtige kamers wandelt of op het dak het mooie uitzicht op Brussel bewonderd. Daarnaast zijn er ook nog twee wandelingen voorzien, één in Groot-Bijgaarden (6.6 km) en één in Sint-Martens-Bodegem (4.5 km). Beide lopen langs enkele trage wegen en verschillende monumenten.

Dankzij de erfgoedapp krijg je bij elk monument een korte uitleg, enkele foto’s en/of filmpjes te zien. Door deze digitale gids, kan je de wandeling doen wanneer het voor jou past. De wandelingen blijven ook na Open Monumentendag beschikbaar. Mensen die toch liever in groep én met een echte gids op pad gaan, kunnen zich inschrijven voor de Uit Stappen wandeling ‘Schoon Bodegem’, die de dag zelf om 14.30 uur vertrekt aan Huisje Mostinckx. Voor meer info kan je surfen naar de website van Westrand.