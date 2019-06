Dilbeek ontvangt Gordelfestival als focusgemeente: "De Gordel komt opnieuw thuis"

Michiel Elinckx

05 juni 2019

12u11 0 Dilbeek Op zondag 1 september wordt de zevende editie van het Gordelfestival georganiseerd. Dilbeek is de focusgemeente van het evenement. Het sportieve familie-evenement krijgt ook een Bruegel-kantje.

Dilbeek wordt het decor voor de start en aankomst van de ‘Omloop de Groene Gordel’. Fietsers kunnen vanaf dit jaar individueel de rand rond Brussel verkennen. Daarnaast is er ook de Gordelklassieker, een fietstocht in professionele begeleide pelotons. Fietsers kunnen een parcours van 100 kilometer afleggen, zonder stoppen of andere onderbrekingen.

In het centrum van Dilbeek worden ook wandeltochten georganiseerd langs bijzondere plekjes die een link hebben met Bruegel. Daarnaast zal er een Urban Village zijn, waar de jeugd zich kan uitleven met onder meer een pumptrack en bmx-initiaties. “Dilbeek is heel blij dat het Gordelfestival in 2019 opnieuw thuiskomt”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). “Deze feestdag van de Vlaamse Rand heeft een groot sportief en recreatief belang, maar we gaan het zeker ook bekijken door de Blik van Bruegel. Het is een unieke gelegenheid om onze culturele en toeristische troeven op tafel te gooien.”

Provinciedomein Huizingen

In en rond het provinciedomein van Huizingen is er ook heel wat te beleven Zo is er een animatieprogramma, op maat van kinderen, met het Very Important Kids-dorp. Onder meer LikeMe en juf Roos zullen er een optreden geven. Nieuw op het programma is een stille disco. Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod van erfgoedwandelingen langs lokale brouwerijen. Wie het domein wil verkennen, kan dat via aangepaste wandelingen. Meer info vind je op www.gordelfestival.be.