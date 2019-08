Dilbeek krijgt 12.351,63 euro om schoolomgevingen veiliger te maken Tom Vierendeels

05 augustus 2019

19u05 0 Dilbeek De gemeente Dilbeek krijg als enige gemeente in Vlaams-Brabant een subsidie van de Vlaamse overheid om drie schoolomgevingen veiliger te maken. In totaal krijgen veertien Vlaamse gemeenten zo’n subsidie.

De gemeente ontvangt in totaal 12.351,63 euro voor drie schoolomgevingen. Voor kleuterschool Klein Klein Kleuterke is 8.061 euro voorzien, Vrije Basisschool Don Bosco (Konijnenberg) krijgt 2.697,19 euro en de laatste schijf van 1.593,44 euro is weggelegd voor de lagere school van Regina Caeli. Bedoeling is om octopusslagbomen aan te schaffen om bestuurders aan te manen trager te rijden.

In totaal wordt iets meer dan een half miljoen euro verdeeld over veertien gemeenten voor 63 schoolomgevingen. “De eerste schijf van 10 miljoen euro wordt aan lokale besturen toegekend volgens het principe ‘1 euro voor 1 euro’”, legt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit, uit. “Voor elke euro die het gemeentebestuur investeert in de verkeersveiligheid van een schoolomgeving legt de Vlaamse overheid er een euro naast. Zo worden investeringen ter waarde van 20 miljoen euro mogelijk. Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans. De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken voor de scholen.”