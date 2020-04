Dilbeek komt met spelmagazine en online speelpleinwerking

voor tijdens Paasvakantie Amber Gys

02 april 2020

11u50 0 Dilbeek In Dilbeek hebben de diensten Vrije Tijd en Welzijn een magazine en een online platform opgericht om de kinderen toch nog een leuke vakantie te kunnen bezorgen.

Na het annuleren van de speelpleinwerking naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus staken verschillende teams de hoofden bij elkaar. De diensten hebben daarom een magazine uitgewerkt voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners om de geannuleerde fysieke speelpleinwerking in de paasvakantie te vervangen. “Omdat niet alle gezinnen toegang hebben tot internet of een computer kozen we ervoor om naast een digitaal aanbod ook een aanbod in de bussen te voorzien”, vertelt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA).

De eerste dag van de paasvakantie zullen zo’n 560 kinderen en tieners een boekje met activiteiten, raadsels en tekeningen ontvangen. Wie de werking thuis verder wil ontdekken of beleven, kan vanaf maandag ook online terecht. Via de website speelpleinonline.net krijgen kinderen en ouders per leeftijd een aanbod te zien met spelen, cultuur en sport.

“We bieden de kinderen tijdens de vakantie de speelse prikkels, ontspanning en plezier aan die ze anders op het speelplein ervaren, met dezelfde inspiratie en motivatie, maar nu vanop afstand”, aldus speelpleinverantwoordelijke Yens Sergooris. “Ik ben heel trots op de animatoren die massaal wilden meewerken aan dit project.”