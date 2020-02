Dilbeek en Opvang.Vlaanderen slaan de handen in elkaar in zoektocht naar geschikte kinderopvang Een opvangplaats vinden moet kinderspel worden Amber Gys

10 februari 2020

20u30 12 Dilbeek Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft ervoor gekozen om via het platform Opvang.Vlaanderen alle kinderdagverblijven in Dilbeek digitaal in kaart te brengen. Ze willen de zoektocht van ouders naar een geschikte kinderopvang zo gemakkelijk mogelijk maken.

Opvang.Vlaanderen is een informatie- en ondersteuningspunt die ouders helpen in hun zoektocht naar een kinderopvang in de buurt. Het platform moet de gemeente een overzicht en concrete cijfers kunnen geven over de nood aan kinderopvang. Dilbeek kampt met een tekort aan plaatsen in de kinderdagverblijven. “We willen de ouders een betere service aanbieden en vooral de eerste stappen zetten om onze tekorten aan opvang weg te werken. De gemeente denkt mee, maar we moeten de kansen en middelen hebben”, aldus schepen van Welzijn Walter Zelderloo (Open VLD).

Volgens Ilse Baeck, teamcoach kind en jongerenwelzijn, moet het tekort zo snel mogelijk worden rechtgezet. “Er is momenteel slechts plaats voor 395 kinderen verspreid over 31 locaties. Hiermee zitten we ver onder het Vlaams gemiddelde. Dat ligt momenteel op 44 locaties en dat hebben we duidelijk nog niet bereikt.” Binnen een paar maanden komt er alvast een nieuwe kinderopvang bij in Schepdaal die zo’n 34 extra plaatsen moet voorzien.

Online aanvraag indienen

Ouders kunnen via het portaal van Opvang.Vlaanderen een kinderopvang zoeken op de kaart. De ouders moeten hun kind registreren en kunnen hen op deze manier inschrijven in een kinderdagverblijf. “Elk opvangcentrum krijgt een beter overzicht van alle binnengekomen aanvragen en kunnen ze makkelijker opvolgen. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen wachtlijsten meer zijn”, vertelt coördinator Huis van het Kind Els Van Cutsem.

Volgens Ilse Baeck is alles heel snel gegaan: “Vorige zomer zijn we samengekomen met alle opvangcentra uit de buurt om alles af te kunnen stemmen op elkaar. Na zeven maanden hard werken, staat alles nu op punt én online. Een aanvraag indienen kan je nu al thuis via de computer doen voor elk nieuw in te schrijven kind.” Een aanvraag indienen voor je kind kan ook via de twee welzijnspunten in Groot-Bijgaarden en Itterbeek.