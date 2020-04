Dilbeek dient subsidieaanvraag in van 93.000 euro om veiligheid rond scholen te verbeteren Amber Gys

20 april 2020

17u42 0 Dilbeek Dilbeek dient ook dit jaar een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid voor projecten rond scholen die de verkeersveiligheid aan deze schoolomgevingen verbeteren. Het gaat om een totale investering van 93.000 euro.

De gemeente dient -zoals elk jaar- opnieuw een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid. Dit jaar wordt de subsidieaanvraag ingediend voor de centrumscholen Jongslag, Sint-Alena en De Vlinder alsook scholen ‘t Keperke en Regina Caeli. “Wij willen hierin werk maken van bijkomende oversteekplaatsen, het accentueren van zoenzones, bepaalde bijkomende markeringen, octopusmeubilair en dynamische snelheidsborden”, aldus schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA LvBurgemeester).

Beloningssysteem

Vanaf september zullen de drie Dilbeekse centrumscholen starten met een bijkomend beloningssysteem, genaamd ‘Buck-e’. Dit systeem wordt ingezet voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. “Via ‘Buck-e’ kunnen de leerlingen digitale munten sparen waarmee ze later de mogelijkheid hebben om ze in te wisselen bij de lokale handelaars uit het centrum, het zwembad of cultureel centrum Westrand.”

In totaal zal er voor zo’n 93.000 euro geïnvesteerd worden in de verkeersveiligheid van deze schoolomgevingen. Als de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, kan tot 50 procent van dit bedrag door de Vlaamse Overheid worden terugbetaald aan de gemeente.