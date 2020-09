Dilbeek aangeduid door Vlaamse Regering om taskforce op te richten om extra middelen in onderwijs te verdelen Amber Gys

21 september 2020

16u46 0 Dilbeek De Vlaamse Regering heeft 34 miljoen euro vrijgemaakt om extra plaatsen te creëren in elf onderwijszones waaronder ook de onderwijszone waarin Dilbeek gelegen is. De gemeente werd aangeduid om de coördinatie op zich te nemen en een taskforce op te richten met het oog op de meest optimale verdeling van de extra-middelen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts doet een beroep op de lokale besturen om de extra capaciteitsmiddelen voor extra plaatsen in de klas te verdelen. Er gaat € 34 miljoen extra naar 11 onderwijszones waar de capaciteitsnood zich het sterkst laat voelen. In elke onderwijszone is nu 1 lokaal bestuur aangeduid om een intergemeentelijke taskforce te coördineren, in onze regio is dat Dilbeek. “We willen snel schakelen”, zegt Weyts. “Lokale bondgenoten zijn het beste geplaatst om in te schatten waar de extra capaciteitsmiddelen het meeste goed doen”.

Het bedrag dient te worden aangewend om extra capaciteitsnoden in het secundair onderwijs te lenigen. Ondanks het feit dat Dilbeek zelf geen secundair onderwijs organiseert, zullen ze het initiatief nemen om de onderwijsinstellingen die wel secundair onderwijs inrichten in de gemeenten Asse, Opwijk, Meise, Londerzeel, Ternat, Merchtem, Affligem, Wemmel, Kapelle op den Bos en Dilbeek samen te brengen met het oog op een rationele aanwending van deze middelen zowel met het oog op uitbreiding van bestaande scholen of oprichting van nieuwe scholen. De op te richten taskforce moet uiterlijk 20 november 2020 een concreet voorstel overmaken aan het Departement Onderwijs.