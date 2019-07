Dil'Arte viert vanavond de Vlaamse feestdag met gastspreker Paul Scheffer Michiel Elinckx

10 juli 2019

14u36 0 Dilbeek De academie Dil’Arte viert vanavond de Vlaamse feestdag met de bekendmaking van de cultuurprijs 2019.

Het Vlaams feest start om 20 uur in het auditorium. Er is onder meer een academische zitting met gastspreker Paul Scheffer. Daarnaast is er een huldiging voor de jubilerende verenigingen en wordt de winnaar van de cultuurprijs 2019 bekendgemaakt. Er is ook een muzikaal intermezzo door pianist Jeroen Van Lerberghe. Nadien is er een receptie voor alle aanwezigen.