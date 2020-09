Dil’Arte verbreekt opnieuw inschrijvingsrecord Amber Gys

11 september 2020

Kunstacademie Dil'arte langs de Kamerijklaan in Dilbeek heeft dit jaar opnieuw het inschrijvingsrecord gehaald. Hiermee breken ze nogmaals het record van vorig jaar, waarbij de teller op 1.289 ingeschreven leerlingen stond.

De Kunstacademie Dil’arte opende afgelopen week opnieuw zijn deuren. Hoewel het gebouw door de corona-crisis een aantal maanden gesloten was, bleven de leerkrachten heel die tijd wel afstandsonderwijs aanbieden. Alle cursussen zijn op dinsdag 1 september opnieuw coronaproof en met veel enthousiasme gestart in het prachtige gebouw aan de Kamerijklaan in Dilbeek. Dat enthousiasme deelden de leerlingen duidelijk ook want tijdens de eerste week van september werd het vorige inschrijvingsrecord al overschreden. Met nog meer dan twee weken te gaan -tot het einde van de inschrijvingen- kunnen ze nu al 1348 (!) inschrijvingen noteren. Afgelopen jaar tijdens dezelfde periode schreven zich 1.289 leerlingen in. De online inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 lopen nog door tot en met 30 september. Wie er snel bij is kan nog terecht in muziekinitiatie, muzieklab 2.0, dansinitiatie en danslab, woordinitiatie en woordatelier, beeldend atelier en audiovisueel atelier.