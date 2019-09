Dil'Arte verbreekt inschrijvingsrecord (en stelt nieuwe lessenreeksen voor) Michiel Elinckx

13 september 2019

16u20 2 Dilbeek Met nog meer dan twee weken te gaan kan Kunstacademie Dil’arte nu al het record aantal inschrijvingen noteren. Maar liefst 1.289 leerlingen meldden zich al aan.

De inschrijvingen lopen nog tot 30 september, maar het record werd inmiddels al verbroken. De academie stelt enkele nieuwe initiatieven voor. Zo is er dit jaar een nieuwe afdeling Woord voor volwassenen. Griet Boels begeleidt de cursus Speltheater op dinsdag. Ook is er de richting deejay vanaf 15 jaar. De leerlingen krijgen er les van een professionele deejay met de allernieuwste deejay-apparatuur. Hiervoor is geen enkele vorm van vooropleiding vereist. Tot slot wordt er een lessenreeks aangeboden rond het instrument fagot.