Digitaal aanmelden voor de eerstejaars secundair vanaf 22 april: “Systeem wordt al in Leuven gebruikt” Amber Gys

08 april 2020

16u02 3 Dilbeek Ouders van de leerlingen die naar het eerste jaar secundair gaan van de scholen Sint-Angela in Ternat of Don Bosco Groot-Bijgaarden, zullen zich eerst online moeten aanmelden voordat ze hun kind definitief kunnen inschrijven.

Tijdens de coronacrisis worden alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, opgeschort. Aangezien er nog veel onzekerheid is over het moment waarop fysieke inschrijving opnieuw zal worden toegelaten, kiezen de secundaire scholen Sint-Angela Ternat en Don Bosco Groot-Bijgaarden ervoor om de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair via digitale aanmelding te laten verlopen. Het systeem wordt ook al in Leuven gebruikt en waait nu over naar Dilbeek en Ternat, weliswaar via een verschillende database.

Geen garantie

De aanmeldperiode start op woensdag 22 april en eindigt op woensdag 13 mei. Dat kan gebeuren via de website naarschoolindilbeekternat.be. De inschrijvingen voor de eerstejaars in Regina Caeli vonden plaats op zaterdag 7 maart, dus voor de coronacrisis uitbrak. Daarom is het niet nodig om digitaal aan te melden voor deze school. Maar let op: “Aanmelden staat niet gelijk aan inschrijven. Wanneer men het kind aanmeldt voor één van de twee scholen, wordt later een mail gestuurd om je kind definitief in te schrijven”, laat Griet De Kimpe, coördinerend directeur van Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat, weten. Pas op 25 mei krijgen de ouders de boodschap of ze een plaatsje in de school hebben of niet.