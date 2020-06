Dienst Thuisopvang zieke kinderen maakt thuiswerken mogelijk Amber Gys

12 juni 2020

16u18 0 Dilbeek De Dienst Thuisopvang zieke kinderen van 3Wplus hielp in 2019 ruim 1200 keer ouders uit tien gemeenten in de Zennevallei en het Pajottenland uit de nood. Zeker in deze coronatijden is het voor thuiswerkende ouders extra handig om een begeleider te kunnen inschakelen om voor hun ziek kind te zorgen.

Voor ouders wiens kind plots ziek is geworden, is het niet altijd gemakkelijk om opvang te vinden. Sommigen hebben de mogelijkheid om van thuis uit te werken, al is het de afgelopen maanden gebleken dat het bijna onmogelijk is om geconcentreerd te werken én kinderen op te vangen. Ouders uit tien gemeenten in de Zennevallei en het Pajottenland (Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Halle, Herne, Galmaarden, Lennik, Liedekerke en Pepingen) hoeven alvast hun hoofd niet te breken over opvang voor hun ziek kind.

Thuisopvang 3Wplus

Deze ouders kunnen beroep doen op de Dienst Thuisopvang zieke kinderen van 3Wplus. Vorig jaar zorgde het team van begeleiders dat er 1249 keer een ziek kind van 0 tot 14 jaar thuis kon worden opgevangen. “Een van de voordelen van onze dienst is dat we dagopvang aan huis verzorgen waardoor kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven”, zegt coördinator Zoë Taymans. “Onze medewerkers zorgen voor deskundige begeleiding. De verzorging van het zieke kind is de hoofdtaak van de begeleider. Daarnaast wordt de dag zo aangenaam mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld spelletjes te spelen en te knutselen.”

De opvang gebeurt op werkdagen tussen 7 en 19 uur, en dit maximaal vijf opeenvolgende werkdagen en maximaal 9 uur per dag. “Iedereen mag opvang aanvragen, ook ouders die nu door de coronacrisis thuiswerken. We mogen er niet vanuit gaan dat werkende ouders, of ze nu thuiswerken of niet, zomaar de zorg voor hun ziek kind er kunnen bijnemen. Onze begeleiders helpen maar wat graag met de ondersteuning van de ouder én het kind.”