Deze zomer twee extra speelplekken voor Groot-Bijgaarden Amber Gys

15 juli 2020

15u08 0 Dilbeek Deze zomer krijgt Groot-Bijgaarden twee extra speelplekken. In de Cantecleerstraat en de Bosstraat kunnen kinderen zich vanaf 20 juli volop uitleven. Je kan donderdag 16 juli al gaan helpen om de Cantecleerstraat om te vormen tot de CanteKLEURstraat en door jouw zomerse ideeën voor de wijk te delen.

Het wordt een bijzondere zomer met meer vakantie in onze eigen gemeente, stad of eigen land. Dat vond de gemeente Dilbeek een ideaal moment om een nieuw en speels experiment uit te voeren. Als alternatief voor de speelstraten zocht het gemeentebestuur naar open speelruimte voor kinderen in Groot-Bijgaarden. In de Reinaertwijk is er heel wat ruimte, groen en veel buren met kinderen. In de Bosstraat ligt een open veld die bereikbaar is via trage wegen. Dat maakt dat beide plaatsen meer dan geschikt én veilig zijn voor dit proefproject.

CanteKLEURstraat

De zomerspeelplekken in Groot-Bijgaarden openen op 20 juli. Er werden nu al enkele kleine ingrepen gedaan, maar de komende weken krijgen de zomerspeelplekken nog meer vorm. Denk daarbij aan voetbalgoals, een natuurlijke speeltuintje van Pro Natura en een authentieke installatie. Het terrein aan de Bosstraat bereik je via de grote parking aan het voetbalveld. Er wordt een zandbak geplaatst en in de loop van de volgende dagen en weken komen er nog heel wat extra speelelementen.

De Cantecleerstraat wordt tot en met 31 augustus volledig verkeersvrij gemaakt. Op donderdag 16 juli krijgt de straat een nieuwe naam: de CanteKLEURstraat. De straat krijgt een patroon van lijnen, vormen en kleuren met spuitkrijt. Alle buurtbewoners kunnen donderdag 16 juli tussen 10 en 17 uur langsgaan om mee kleur te geven aan de straat. Diezelfde dag kan je tussen 10 en 18 uur ook al jouw zomerse ideeën voor de wijk delen met buurtwerker Thim in het buurtlokaal op de Reinaertstraat 49.

Infoborden

Het extra programma tijdens de zomerweken kan je dus zelf mee vorm geven. Op de infoborden op beide Zomerspeelplekken noteren de medewerkers elke week wat er extra te gebeuren valt. Zo zullen er op zondag voetbalmatchen plaatsvinden in de Cantekleurstraat, een natuurlijke speeltuin vanaf eind juli in de Bosstraat, een voorleesmoment voor kinderen, de fotozoektocht “Waar is konijn”, een roofvogelshow op 22 augustus in de Cantekleurstraat, een kleine vertelvoorstelling of een brocante. Bovenal zijn de Zomerspeelplekken ook gewoon twee speelplekken waar de kinderen ruimte hebben om te spelen. Natuurlijk kan je ook elke dag terecht in alle speeltuinen van de gemeente Dilbeek.