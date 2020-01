Deze maand al 15 inbraken in Dilbeek: “Bel 101 bij verdachte zaken en laat geen hulpmiddelen rondslingeren” Tom Vierendeels

20 januari 2020

17u39 7 Dilbeek De Dilbeekse politie vraagt aandachtig te zijn na een stijging van het aantal inbraken. Deze maand werden al vijftien inbraken en tien pogingen vastgesteld. Wie iets verdachts opmerkt, wordt gevraagd onmiddellijk het nummer 101 te bellen.

Deze maand noteerde de Dilbeekse politie al vijftien inbraken in woningen en nog eens tien pogingen. Volgens de politie is het aantal recent gestegen. Vorige maand ging het om 24 effectieve feiten en 21 pogingen en ook in november lag het aantal effectieve inbraken op 24. Toen waren er 22 pogingen. “De inbraken vinden verspreid over heel Dilbeek plaats”, zegt woordvoerster Sophie Schuddinck. “Het is dus niet zo dat een bepaalde wijk of buurt vaker slachtoffer is.”

Volgens de politie gaan de daders veelal naar de achterzijde van de woning waar ze tot op de eerste verdieping klimmen om daar een raam open te breken. “Laat daarom geen voorwerpen in de tuin staan die gebruikt kunnen worden om op te klimmen zoals bijvoorbeeld ladders, tonnen en bakken”, luidt het bij de politie. “Sluit ook altijd alle ramen. Daarnaast willen we vragen om alle verdachte toestanden onmiddellijk te melden via het nummer 101. Beter een keer te snel gebeld dan helemaal niet. We hebben jullie ogen en oren nodig om verdachte personen zo snel mogelijk te kunnen controleren.”