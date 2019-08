Dertig procent te snel op pas vernieuwde Dansaertlaan: tot bijna 40 km/u te snel Tom Vierendeels

13 augustus 2019

17u19 1 Dilbeek Het onlangs heraangelegde stuk Dansaertlaan lijkt een zegen te zijn voor hardrijders. Buurtbewoners hadden moeite met de laagvliegers en vroegen de lokale politie om actie. De politie antwoordde met een snelheidscontrole: dertig procent reed te snel. Minstens een persoon speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

De Dansaertlaan werd nog maar onlangs opengesteld en het vernieuwde wegdek blijkt bestuurders uit te nodigen om het gaspedaal wat dieper in te duwen. Buurtbewoners hadden er genoeg van en vroegen de lokale politie om maatregelen. “Dat komt wel vaker voor, zeker via sociale media”, zegt woordvoerster Sophie Schuddinck. “We bekijken die tips en bekijken eerste de omstandigheden. Is het uitzonderlijk of gaat het om een weerkomend fenomeen? Soms gaan we eerst ook metingen uitvoeren om er zo een beter zicht op te krijgen. Soms is die waarneming van hardrijders ook een subjectief gevoel en spreken objectieve metingen en vaststellingen dat tegen. Tot slot moeten we het stellen met de capaciteit die we hebben en is het telkens kiezen waar er gecontroleerd wordt.”

Maar in de Dansaertlaan bleek een controle wel opportuun. “In totaal werden zaterdag 10 augustus 645 wagens gecontroleerd en 190 gingen te snel voorbij de flitswagen”, klinkt het. “Omgerekend gaat het om liefst dertig procent. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 88 kilometer per uur. De bestuurder kon worden onderschept en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.” De politie laat weten dat er in de toekomst nog controles zullen volgen en al zeker wanneer de volledige Dansaertlaan afgewerkt zal zijn. “We willen weggebruikers vooral duidelijk maken dat de limiet van vijftig kilometer per uur ondanks de heraanleg behouden blijft”, besluit Schuddinck.