Denk mee na over de toekomst van Schepdaal: gemeente werkt aan toekomstvisie Michiel Elinckx

16 oktober 2019

Op 5 november zijn alle Schepdalenaren uitgenodigd op een denkavond over de toekomst van hun gemeente.

Met de opmaak van een streefbeeldstudie werkt de gemeente Dilbeek aan een toekomstvisie voor de dorpskern van Schepdaal. De streefbeeldstudie dient om de geplande heraanleg van enkele centrumstraten en pleinen en toekomstige bouwprojecten in goede banen te leiden. Eerder overhandigde de werkgroep Dorpskern Schepdaal een dossier aan het gemeentebestuur over mogelijk aanpassingen aan het centrum. “We bouwen hierbij verder op het werk van het burgercomité van Schepdaal, dat de afgelopen jaren al heel wat nuttig werk heeft verricht”, klinkt het bij het college. De denkavond start om 19.30 uur in de refter van lagere school De Klimop. Inschrijven tot 30/10 via openbareruimte@dilbeek.be of 02/451 68 08