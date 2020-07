De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gewezen politicus Jef Valkeniers: “Hier heb ik het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht”

Dilbeek

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt gewezen politicus en ere-burgemeester van Dilbeek u naar de watermolen van Pede, en dat is niet zo maar. “Ik heb hier het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht”, zegt hij.