De Ronde tegen Corona in het Pajottenland: zo geweldig waren jullie! Evelien Verstraeten

06 april 2020

11u07 38 Dilbeek Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Het gezin van Ayla Jacobs roept vanuit Gooik op om te blijven lachen.

Bart Van Der Perre liet een niet mis te verstane boodschap achter op straat.

Op het dak van AD Delhaize voorzagen de bandleden van Bucklefish een muzikale boodschap.

Elke Van Rie uit Ternat maakte samen met de buren een groot hart van ballonnen.

Ook Elke Deville uit Gooik en haar buren sloegen de handen in elkaar.

Het gezin van Els Binst uit Asse voorzag een wel erg originele verjaardagskaart voor ‘vake’.

Veel liefde voor mens en dier vanuit Opwijk.

Het gezin van Ilke Danau uit Gooik verzamelde alle knuffelberen met een duidelijke boodschap: merci hulpverleners!

Ook Ilse Adriaensen uit Affligem bedankt vanop haar dak alle hulpverleners.

De kippen van Jaro en Jobe Stevens uit Gooik blijven in hun kot.

Kelly Vandervelde, haar mama, en zus werken allemaal in de zorg. Met deze actie willen ze hun collega’s in wzc Mater Dei in Heikruis en Hotel Samson in Vlezenbeek een warm hart onder de riem steken.

Laura De Maeseneer uit Gooik roept op om sterk te blijven.

Lennert, Merel en Jullie Cools uit Halle missen hun grootouders.

Lio Vander Veken uit Opwijk heeft het begrepen: blijf in uw kot.

Ook Lotte en Lars De Bal uit Asse blijven thuis.

Michael, Lora, Wannes, Nele en Mats Vermoesen uit Asse bedanken alle helden in Vlaanderen.

De familie Bertrand uit Gooik neemt verlof in eigen hof. Daar hoort ook een Duvel bij.

De dochtertjes van Nico Mattens uit Gooik sturen veel liefde naar heel Vlaanderen.

Rune Van Den Broeck uit Merchtem tekende een waar kunstwerk op haar oprit.

Liefst vier jarigen in de familie van Sonia Vanhaelen uit Herne. Ze wensen iedereen een dikke proficiat vanuit hun kot.

Zorg goed voor elkaar in deze vreemde tijden. Thibaud Buteneers uit Dilbeek steekt er alvast de handen voor in de lucht.

Het gezin van Tine Bellemans uit Herne staat samen sterk.

Samen met haar kinderen Liz en Lex (allebei vier) schilderde Tine Vermoesen uit Opwijk een doek om alle dokters te bedanken.

Het gezin van Truus Meersdom uit Herne roept iedereen op om in z'n kot te blijven. Zelfs de hond doet mee.

Het gezin van Wim Van Dooren uit Affligem kruipt het dak op tegen Corona.

De buren van Woonzorgcentrum Hingeheem in Asse steken de zorgverleners een hart onder de riem met deze prachtige krijttekening.