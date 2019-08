De Living gaat door op WK-elan en organiseert driedaagse De Living XL Michiel Elinckx

29 augustus 2019

17u05 2 Dilbeek Van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september wordt voor de eerste maal De Living XL georganiseerd.

Het nieuwbakken evenement start vrijdag met apéro friday. “Als afsluiter van de werkweek, dompelen we de bezoekers onder in een relaxerende combinatie van heerlijke ligzetels, apéro-muziek en de beste chillout muziek”, zegt organisator Swa Devos, die tevens mede-zaakvoerder is van De Living. “De muziek wordt verzorgd door dj Funktastix en Borokov. Zaterdag staan dan weer heel wat liveoptredens op het programma. Onder meer Ina Rose én Paul Michiels maken hun opwachting.”

Zondag = familiedag

Zondag is het dan weer de beurt aan de kleinsten tijdens de family sunday. “Zondag is familiedag”, vindt Swa. “Er zal vanalles te doen zijn - van springkastelen tot optredens van Radio Oorwoud en Pipo & Pipette. De straat voor De Living zal telkens afgesloten worden. Het is de bedoeling om van dit evenement een traditie te maken. Na het succes van het WK 2018 - waar heel Dilbeek voor de Rode Duivels supporterde - wilden opnieuw leven in de brouwerij brengen.” Meer info vind je op de Facebookpagina van het evenement.