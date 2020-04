Dansjuf Dorien steekt dansje in elkaar voor Special Olympics Belgium: “We dagen alle Belgen uit om deel te nemen aan de Dance Challenge” Amber Gys

15 april 2020

14u38 5 Dilbeek Dansjuf Dorien van dansschool Do! uit Dilbeek bedacht een choreografie om alle Belgen aan het dansen te zetten. Het is een initiatief van de Special Olympics die, net zoals andere atleten, dit jaar niet naar de Nationale Spelen kunnen vertrekken. De Dance Challenge wordt alvast gesteund door heel wat bekende, Belgische gezichten.

Door de enorme impact van het coronavirus moeten de atleten van Special Olympics Belgium (SOB) nog een jaartje langer wachten om hun talenten te tonen op de Nationale Spelen. De atleten treurden echter niet, maar namen het heft in eigen handen en zorgden ervoor dat hun atleten, vanuit hun kot, in beweging konden blijven. Daarom lanceerden ze de Dance Challenge waarbij de boodschap erg simpel is. “Special Olympics daagt alle Belgen uit om deel te nemen aan deze Dance Challenge”, klinkt het.

Oefenen met dansvideo

Dansjuf Dorien van Do! uit Dilbeek, bedacht een leuke choreografie, toegankelijk voor iedereen en toonde die dinsdag via de Facebookpagina van Special Olympics Belgium. Ook sportclub Huis in de Stad vzw uit Tienen heeft bevestigd dat ze deelnemen aan de challenge. Wie vrijdag 17 april ook wil meedoen, kan alvast beginnen oefenen want de dansvideo is al te vinden op de Facebookpagina van Special Olympics Belgium. Daar is ook de dansles op 17 april om 15 uur live te volgen.

Special Olympics daagt alle Belgen uit om deel te nemen aan de Dance Challenge. Op 17 april vanaf 15 uur live te volgen op Facebook Zehra Sayin

Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, zag door de uitbraak van het coronavirus net als alle andere sportverenigingen, de geplande evenementen in het water vallen. Onder andere de Nationale Spelen, het sportief hoogtepunt waar zo’n 3.400 atleten tijdens het Hemelvaartweekend tegen elkaar zouden kampen, werd geannuleerd.

Dance Challenge

De voorbereidingen en trainingen voor de Nationale Spelen werden noodgedwongen stopgezet maar de organisatie blijft niet bij de pakken zitten. “In deze bizarre periode willen we volop gaan voor positieve creativiteit”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. “Voor onze atleten is in beweging blijven heel belangrijk. Daarom lanceren we nu deze dance challenge. We nodigen iedereen uit om samen met onze atleten deel te nemen aan de Facebook Live danssessie. We verwachten dat er heel wat sportievelingen mee zullen dansen.”

De atleten van Special Olympics Belgium kunnen voor hun challenge rekenen op de steun van enkele bekende gezichten. Onder andere SOB-ambassadrice Tessa Wullaert, Yanina Wickmayer, actrice Erika Van Tielen, Henny Seroeyen en Tim Ost van ‘De Buurtpolitie’ deelden alvast de video die dansjuf Dorien van Do! voor Special Olympics Belgium in elkaar stak.



