Dakwerken lopen fout in Berkendreef: zolder brandt volledig uit Tom Vierendeels

26 november 2019

17u23 0 Dilbeek Dakwerken bij een woning in de Berkendreef zijn dinsdagmiddag uit de hand gelopen. Bij roofingwerken sloeg een vlam over naar het dak, met heel wat schade tot gevolg. Er vielen geen gewonden.

Arbeiders waren dinsdag aan de slag in de doodlopende zijstraat van de Smissenbosstraat toen het rond 12.30 uur fout liep. De vlam van een gasbrander zette vermoedelijk de isolatie onder het dak in brand, met een dakbrand tot gevolg. De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse, maar de brandweermannen konden niet verhinderen dat de zolderverdieping volledig verloren ging. Ook op de onderliggende verdiepen is er schade door onder andere het bluswater. De woning zou nog maar onlangs verkocht geweest zijn. Op het dak lagen asbestleien, maar de vervuiling zou beperkt gebleven zijn tot de onmiddellijke omgeving waardoor er geen hinder is voor buurtbewoners.