Dakbedekking van appartementsgebouw komt los Tom Vierendeels

09 februari 2020

18u40 9 Dilbeek In de Dennenlaan in Dilbeek wordt vanavond het G.R.I.M.P.-team van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ingezet. Daar ging een groot stuk dakbedekking van een appartementsgebouw vliegen. Gevolgen voor de bewoners zijn er niet.

“Door de strengere isolatienormen werd bovenop de bestaande dakbedekking een nieuwe laag isolatie met daarop roofing aangebracht”, verduidelijkt majoor Dirk Keymolen. “Het is die bovenste laag die loskwam door de wind en over de rand ging hangen.” Omdat er nog een bedekking aanwezig is zijn er geen gevolgen voor de bewoners. “Op het dak zelf werden al enkele delen opgeruimd, maar het is te gevaarlijk om het stuk dat over de rand hangt weg te halen”, weet Keymolen. “Daarom komt ons G.R.I.M.P.-team ter plaatse. Zij kunnen zich beveiligen door zich vast te maken aan ankerpunten op het dak.” Het G.R.I.M.P.-team wordt ingezet voor reddingen, evacuaties en karweien op moeilijk bereikbare - en daardoor soms onveilige - plaatsen.