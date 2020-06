D'Arconatistraat volledige maand afgesloten voor werken Amber Gys

18 juni 2020

11u33 0

Van 1 tot en met 31 juli zal waterleidingbedrijf Vivaqua verbouwingen doorvoeren op de d’Arconatistraat. De werken zullen doorgaan in een waterinnamekamer waardoor de volledige straat wordt afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien langs de Molenbergstraat, de Roelandsveldstraat en de Kasteelstraat. Deze werken zijn de zoveelste in korte periode in diezelfde buurt. Momenteel zijn er ook werken bezig aan de Bodegemstraat waardoor de bestuurders niet langs daar kunnen worden omgeleid. Enkele maanden geleden eindigden de vorige werken nog maar aan de Molenbergstraat.