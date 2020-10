Cultuurcentrum Westrand opent als één van de eerste Vlaamse cultuurhuizen genderneutrale toiletten Amber Gys

12 oktober 2020

15u03 0 Dilbeek De raad van bestuur van cultuurcentrum Westrand in Dilbeek heeft de toiletten in het gebouw gebruiksvriendelijk gemaakt voor élke doelgroep. De genderneutrale toiletten moeten bijdragen tot de samenleving en elke bezoeker een goed, veilig gevoel geven.

Afgelopen zondag 11 oktober was het de nationale Coming Out dag. Naar aanleiding van deze dag kondigde Vrije Tijd Dilbeek de inclusieve toiletten in het Westrandgebouw aan. Op Coming out dag wordt jaarlijks aandacht besteed aan het moment dat een lesbiënne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. “Hiermee zijn we meteen bij de eerste cultuurhuizen in Vlaanderen om in ons gebouw expliciet aandacht te besteden aan genderinclusiviteit”, klinkt het bij De Westrand. “Wij hopen dat anderen ons voorbeeld ook zullen volgen.”

Zelfreinigende toiletbril

De toiletten zijn dit jaar al eens onder de aandacht gebracht. Toen kwam dat vlak na de heropstart na de lockdown, wanneer er zelfreinigende toiletbrillen geplaatst werden naar aanleiding van de veiligheidsvoorschriften voor het coronavirus. “LGBTQ+ is de naam waarmee deze doelgroep vandaag wordt aangesproken omdat die minder stigmatiseert of gebruiksvriendelijker is”, klinkt het verder bij De Westrand. “Bij de vernieuwing van de signalisatie van het gebouw, kwam een lid van de raad van bestuur met het idee om de toiletten meteen aan te passen zodat er geen onderscheid meer is tussen mannen- en vrouwentoiletten, maar dat elk individu kan kiezen welk soort toilet hij/zij/hun wil gebruiken. Deze genderinclusieve toiletten passen in het toegankelijkheidsbeleid van het cultuurhuis en wij hopen dat op deze manier het voltallige publiek deze identiteitsvraag gaat accepteren.”