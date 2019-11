Colruyt-beenhouwer steelt 16.000 euro WHW

14 november 2019

16u45 0 Dilbeek Een man die werkzaam was als beenhouwer in een Colruytfiliaal in Dilbeek is met maar liefst 16.000 euro aan de haal gegaan. Het parket vordert 8 maanden cel.

In 2017 werkte de man als beenhouwer in de Colruyt. Daarom moest hij steeds om 5 uur ‘s ochtends aanwezig zijn. Hiervan maakte hij gebruik om in de burelen op zoek te gaan naar cash geld. Al snel merkte men de kasverschillen op en kregen de beveiligingsdiensten hem in het oog. Op 18 september betrapten ze hem op heterdaad in de burelen met 498 euro aan 1 en 2 euromunten op zak. De man biechtte meteen op dit al meerdere malen gedaan te hebben en ondertekende een schuldverklaring voor 16.000 euro. “Een procedure strafbemiddeling werd opgestart, maar toen bleek dat hij maximum 100 euro per maand kon aflossen en hij dus pas op een termijn van tien jaar zijn schuld zou kunnen afbetalen, hebben we hem gedagvaard”, aldus het parket. De man zelf kwam niet opdagen ter zitting.