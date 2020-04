Coleta (103) skypet met dochter vanuit woonzorgcentrum: “Ze fleurde helemaal op en genoot van het praatje” Amber Gys

01 april 2020

15u39 4 Dilbeek Nu woonzorgcentrum De Verlosser in Dilbeek is afgesloten van de buitenwereld, kunnen de bewoners via Skype in contact blijven met hun familie. Zo kon ook de 103-jarige (!) Coleta Mertens eens skypen met haar dochter.

Net als alle andere woonzorgcentra in ons land moest ook De Verlosser de deuren sluiten in de strijd tegen het coronavirus. De dagelijkse praatjes van de bewoners met familie en vrienden kunnen dus niet meer doorgaan. Maar in deze tijden speelt digitale communicatie meer dan ooit een grote rol in het dagelijkse leven. De bewoners kunnen via communicatieprogramma Skype opnieuw in contact komen met hun familie. “De voorbije week konden een aantal van onze bewoners al skypen met hun familie. Voor velen was het een blij weerzien met familieleden, al was het via een digitale weg”, laat de directie van WZC De Verlosser weten.

Ook de 103-jarige Coleta Mertens was erg enthousiast om ook eens te mogen skypen. Haar dochter Hilde (75) vroeg een skypemoment aan en zo gezegd, zo gedaan gingen ze aan het videochatten met elkaar. “Mijn mama had geen enkel probleem om het skypen onder de knie te krijgen”, aldus dochter Hilde. “Ik was blij om te zien dat ze het goed stelt. Ze fleurde merkbaar helemaal op en genoot van het praatje dat we normaal in het echt zouden hebben.” Coleta wordt op 14 april 104 jaar maar daar zorgt het coronavirus voor roet in het eten.

Skypen met familie

Familieleden die ook wensen te skypen met een van de bewoners, kunnen hun skypegegevens (telefoonnummer of e-mailadres) en hun beschikbaarheid doorgeven via info@wzcdeverlosser.be. Er wordt dan een geschikt moment afgesproken voor een skypemoment.