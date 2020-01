Club Umani staat te koop voor 3 miljoen euro Tom Vierendeels

19 januari 2020

16u28 36 Dilbeek Nog geen jaar na de opening staat Club Umani in Schepdaal opnieuw te koop. Vraagprijs voor het gebouw bedraagt momenteel 3 miljoen euro en daarvoor krijg je een instapklare dancing langs de Ninoofsesteenweg. Volgens eigenaar Roger Kerremans valt er wel nog te praten over de mogelijkheden. “Ik en en mijn vrouw hebben beslist het wat kalmer aan te doen en daarom verkoop ik Umani”, zegt hij zelf.

Over de reden van de verkoop blijft Kerremans vaag. “Moet ik een reden geven?”, vraagt hij zich af. “Ik wil het verkopen en daarom staat het te koop. Een specifieke reden is er niet. Ik en mijn vrouw worden al wat ouder en we hebben beslist het rustiger aan te doen. Daarnaast zit ik al vele jaren in het vak. Iemand die er iets mee kan doen of ‘whatever’ mag het gebouw kopen.” Het gebouw staat bij Structura, gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed, te koop voor 3 miljoen euro en wordt omschreven als een polyvalent bedrijfsgebouw of feestzaal.

Twee discotheekzalen van elk 501 vierkante meter, een mezzanine die als vip-ruimte fungeert, een publieke ruimte in de kelder met daarnaast ook frigo’s, opslagplaats en burelen in de kelder en tot slot een ruimte van 120 vierkante die ingericht kan worden als appartement bevinden zich in het gebouw. En dat alles samen met een hele ruime parking achter de discotheek.

Acht jaar gerenoveerd

Een nieuw legendarisch verhaal wordt er zoals bij voorganger The Lord langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal dus niet geschreven. Die discotheek sloot in 2011 definitief de deuren en Roger Kerremans kocht het gebouw vrij snel nadien over. De industrieel ingenieur was gekend van onder meer Kokorico en Zillion en heeft daarnaast ook de firma Techno Construct. “Er is inderdaad heel veel werk ingestoken en het is een mooi pand geworden”, zegt Kerremans. “Acht jaar lang heb ik er met hart en ziel gewerkt.” De renovatie verliep traag en kende ook tegenslagen. Zo moest een luifel aan de inkom bijvoorbeeld opnieuw afgebroken worden. Maar op 31 mei en 1 juni 2019 ging eindelijk het grote openingsweekend door. Na een maand sloot de dancing opnieuw de deuren voor de zomervakantie. In totaal ging er een twintigtal openbare events door tijdens de afgelopen maanden.

Totaalpakket

“Club Umani blijft tot er een concrete overeenkomst is, maar wel alleen in functie van de evenementen”, weet Kerremans. Gewone openingsdagen in het weekend komen er dus niet meer. “Een overname van de discotheek is perfect mogelijk. Momenteel wordt het totaalpakket aangeboden, maar over alles kan gediscussieerd worden en het gebouw heeft veel andere mogelijkheden. Intussen blijft Kokorico gewoon geopend – die zaak draait goed. Daarnaast gaan we met Techno Construct fusioneren met Pixelscreen om voor nog meer projecten te gaan zoals bijvoorbeeld grote festivals.”