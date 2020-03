Cliënt bedreigt vroegere advocaat: “U wilt toch lang leven?” Wouter Hertogs

16u34 0 Dilbeek Een 62-jarige man uit Dilbeek riskeert een werkstraf voor het bedreigen van zijn voormalige advocaat. De man kon het niet verkroppen dat hij nog een schadevergoeding zou moeten betalen en besloot zijn woede te koelen op de strafpleiter.

De man werd in 2015 veroordeeld tot 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel voor de uitbating van een cannabisplantage. Liefst vijf jaar lang hield hij zich samen met een Bulgaarse kompaan en zijn zoon bezig met de uitbating van een cannabisplantage met daarin 650 planten in een dubbele garage aan de Oude Dendermondsebaan. Tot zijn grote verrassing bleek de elektriciteitsmaatschappij ongeveer 700.000 euro terug te vorderen van de drie, omdat ze al die jaren elektriciteit hadden afgetapt. Hierop ging hij door het lint en stuurde een tiental sms’en naar zijn voormalige advocaat. “U wilt toch lang leven?” en “Pas op wat je doet, elk uur van de dag” passeerden de revue. Ook een andere advocaat kreeg dergelijke berichten van hem.

‘Vergeten’

Voor de rechtbank betuigde hij zijn spijt. “Hij had me gezegd dat de elektriciteitsmaatschappij die afrekening zou ‘vergeten’”, klonk het tegen de rechter, “ik had hem niet mogen geloven. Dom van mij, en ik had die berichten ook nooit mogen sturen. Ik was ook nooit van plan die dreigementen uit te voeren.” Zijn voormalige advocaat stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 500 euro. Hij ontkende trouwens met klem dat hij zijn ex-cliënt had gezegd dat de verzekering ‘het wel zou vergeten’.

“Ik heb al vanalles verdedigd: moordenaars, verkrachters, dieven. Mensen van allerlei allooi. En in een emotionele bui wordt er al eens iets gezegd. Ik ben al bij mijn toga gegrepen. Nooit heb ik klacht ingediend. Dit was echter anders. Het ging om een cliënt van mij en het gebeurde niet in een emotionele bui. Het was een tiental berichten waarin het van kwaad naar erger ging”, sprak hij tegen de rechter.

Gezien zijn berouw - hij reikte zijn voormalige advocaat ook de hand na de zaak - besloot het parket slechts een werkstraf te vorderen. Uitspraak op 1 april.