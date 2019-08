Chloorarm Dilkom krijgt opvolging: positief advies voor proefproject Michiel Elinckx

14u45 1 Dilbeek Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft groen licht gegeven voor de uitbreiding van chloorarme zwembaden in Vlaanderen. Dilkom, het gemeentelijk zwembad van Dilbeek, startte twee jaar geleden met het proefproject.

Bij een chloorarm zwembad zit er 75 procent minder chloor in het water. Hierdoor zijn de negatieve gevolgen voor de zwemmers minder. Geen prikkende of rode ogen meer. In 2016 besliste Dilkom, in samenspraak met het gemeentebestuur, om een chloorarm zwembad te worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgde het pilootproject drie jaar op en geeft nu groen licht. In het najaar krijgt onder meer Deurne ook een chloorarm zwembadcomplex. De gevolgen voor het Dilbeekse zwembad waren meteen voelbaar. Zo steeg het aantal bezoekers met 12 procent. Voor de installatie legde de gemeente Dilbeek 50.000 euro op tafel.