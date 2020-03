Chirojongens Don Bosco Groot-Bijgaarden schrappen ‘Chiro Bedeelt’ Amber Gys

20 maart 2020

17u18 0 Dilbeek De Chirojongens van Don Bosco Groot Bijgaarden hebben twee keer pech. Eerste werd hun eetfestijn afgelast, en nu stoppen ze ook met hun afhaal- en thuisleverconcept... Jammer, maar een doordachte keuze!

De jongens zouden normaal hun jaarlijkse eetfestijn op 21 en 22 maart organiseren. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, toch kwamen ze met een creatieve oplossing. Ze zouden het eten in een afhaal- en thuisleverconcept laten doorgaan, mat dat wordt nu ook afgelast. “Gezien de verdere maatregelen in zaken covid-19 en ons eigen gezond verstand, zijn er diverse risico’s die we niet kunnen indijken”, laat de Chiro weten. “Uiteraard is dit uitstel, geen afstel. We lanceren dit concept opnieuw vanaf dat we er met iedereen in slagen de verspreiding van corona in te perken.”