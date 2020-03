Chirojongens Don Bosco Groot-Bijgaarden bezorgen eten: “We maken van een tegenslag een opportuniteit” Amber Gys

13 maart 2020

16u39 0 Dilbeek De Chirojongens van Don Bosco Groot Bijgaarden zouden normaal hun jaarlijkse eetfestijn op 21 en 22 maart organiseren. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, toch kwamen ze met een creatieve oplossing.

In samenspraak met het lokaal bestuur van Dilbeek werd beslist om het zaalconcept te verlaten en alles in te zetten op afhaalpakketten en gratis bezorging aan huis in Dilbeek. Uiteraard blijven ze in nauw contact met de lokale overheid om te kunnen bijsturen waar nodig. Hoofdleider Jitse De Clerck vertelt dat hun Chiro de mogelijkheid wil bieden aan de mensen om hun afgelaste etentje thuis te beleven en op die manier toch de Chiro te blijven steunen. “We hebben voldoende ervaring en gemotiveerde mensen om van het concept van take-away en levering aan huis een succes te maken. De steun is broodnodig om de werking, aankoop van tenten en een democratisch kamptarief mogelijk te kunnen maken. Dit is de manier hoe we van een tegenslag een opportuniteit kunnen maken!”

Bestellen kan via de website of per telefoon: 0487/07.61.43 (iedere dag van 17 uur tot 20 uur). De lever- of afhaaltijden zijn voorzien op zaterdagavond of zondagmiddag. Alle maaltijden worden koud geleverd in microgolf-bestemde schotels en werden bereid met verse producten. Voor meer info kan u steeds terecht op hun website.