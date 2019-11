Chauffeurs De Lijn staken al acht dagen: een reconstructie van de voorbije dagen

Dilbeek

De staking bij De Lijn in de rand rond Brussel is vandaag haar achtste dag ingegaan. Om 8 uur deze ochtend ging een ultieme verzoeningspoging in aanwezigheid van een federale bemiddelaar van start. Deze draaide op niks uit en dus breidt de staking woensdag uit naar heel Vlaanderen . We lijsten voor u op hoe het zo ver is kunnen komen.