CD&V noemt eenrichtingsverkeer Kasterlindenstraat een pestopstelling Tom Vierendeels

17 november 2019

14u30 3 Dilbeek Het Dilbeekse gemeentebestuur voert vanaf 18 november eenrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat in. Het gaat om een testopstelling voor drie maanden, maar oppositiepartij CD&V is van oordeel dat het eerder om een pestopstelling gaat. De fractie denkt dat deze maatregel ook geen problemen gaat oplossen, maar wel zal verplaatsen.

Voor een periode van drie maanden is het vanaf 18 november niet meer mogelijk om via de Kasterlindenstraat richting Sint-Agatha-Berchem te rijden. De andere richting blijft wel mogelijk. “Dit is eerder een pestopstelling dan een testopstelling”, zegt oppositieraadslid Frank De Clerck (CD&V). “De resultaten zijn op voorhand bekend. Dagelijks rijden 2.000 wagens richting het Brussels Gewest via de Kasterlindenstraat. Die moeten nu een andere weg kiezen en zullen tijdens de winterperiode echt niet allemaal de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Zij zullen vooral het op- en afrittencomplex van Kattebroek gebruiken, met extra overlast in de Kattebroekstraat en De Bergen tot gevolg. Bewoners zullen bovendien een omweg van twee kilometer moeten maken via ofwel de smalle Kersenlarenstraat ofwel via de Ninoofsesteenweg en Prins van Luik. Ook een landbouwer uit Bodegem die zijn weides in de straat heeft, kan die enkel oprijden vanuit Dilbeek omdat de ingang zodanig is gemaakt.” Tot slot denkt de fractie ook aan fietsers. “Het verkeer vanuit Brussel gaat geen tegenliggers verwachten en zullen de neiging hebben sneller te rijden”, vermoedt De Clerck. “Fietsers komen zo in gevaar, ook zij die in de andere richting rijden omdat ze vaker ingehaald zullen worden.”

CD&V komt ook met een andere suggestie op de proppen: “Waarom niet onmiddellijk starten met het herinrichten van de Kasterlindenstraat?” Zij willen dus geen eenrichtingsverkeer. “De slechte staat van de weg moet dringend aangepakt worden”, zegt De Clerck. “Een extra strook voor fietsers tussen de bomenrij en de weides naast de weg is mogelijk, volledig gescheiden van het autoverkeer. Door het aanleggen van dit veilig fietspad kunnen meer mensen overtuigd worden om met de fiets naar het werk te gaan wat zal leiden tot minder autoverkeer en dus ook minder overlast in de Kasterlindenstraat.”

Stijn Quaghebeur (N-VA), schepen voor Mobiliteit, is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.