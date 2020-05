CD&V Dilbeek vindt dat gemeentebestuur ‘blijf in uw kot’ te letterlijk neemt Amber Gys

14 mei 2020

11u30 0 Dilbeek CD&V Dilbeek vindt dat de gemeente zelf te weinig onderneemt naar de inwoners toe. De partij had liever gezien dat het gemeentebestuur - net zoals vele burgers - ook wat solidariteit toonde.

In Dilbeek namen heel wat inwoners zelf het initiatief om mondmaskers te maken en acties op poten te zetten om andere burgers in deze crisistijd te helpen. CD&V Dilbeek had graag datzelfde ondernemerschap gezien bij het gemeentebestuur. “Het bestuur toont weinig inspiratie en hinkt achterop in vergelijking met andere gemeentebesturen”, klinkt het bij de partij.

De fractie deed tijdens de afgelopen gemeenteraad tevergeefs een voorstel om de lokale handel te steunen door een aankoopbon uit te delen. “Nu moeten handelaars betalen om een coronakit met signalisatiestickers te bestellen. De gemeente zou deze kost op zich kunnen nemen om deze zwaar getroffen sector te steunen. We vroegen naar verdere inspanningen voor verenigingen en burgers maar het gemeentebestuur wacht liever af en heeft nog geen zicht op het financiële plaatje.”

Initiatief nemen

De partij had graag een voorlopige raming gezien met daarin het budget dat nu niet gebruikt wordt en daarom voor extra hulpmaatregelen kan ingezet worden. “Ondertussen beweegt er veel in andere gemeentes. Het stadsbestuur van Halle steunt de verenigingen financieel door materiaal te leveren voor het maken van mondmaskers en betaalt de verenigingen per gemaakt mondmasker. Het budget dat aan mondmaskers wordt gespendeerd gaat naar eigen verenigingen in plaats van naar buitenlandse bedrijven.”

Daarom wil de CD&V-partij een oproep doen aan het gemeentebestuur: “Kom (figuurlijk) wat meer uit uw kot, durf initiatief nemen ten voordele van de burger, verenigingen en handelaars. Dit is geen tijd voor borstklopperij maar één voor samenwerking en initiatief. Een grote gemeente als Dilbeek moet net een voorbeeld zijn en mag niet achterop hinken.”